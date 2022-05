PLAY-OUT PRIMAVERA 1 – Genoa-Napoli 2-2, Coli Saco regala un buon pareggio in terra ligure

Questo pomeriggio si è giocato presso il Centro Sportivo Pagato 9, la gara d’andata dei play-out tra il Genoa e il Napoli dove rinuncia allo squalificato Ambrosino. I rossoblu partono forte con Ambrosini che per un soffio non arriva in spaccata. Rispondono gli azzurrini con due occasioni importanti con Pesce e Spavone, ma in entrambi i casi si supera il portiere Corci. La squadra di Frustalupi sblocca la gara con un tiro che spacca la porta di Pesce. I liguri pareggiano con un diagonale preciso di Besaggio. Ad inizio ripresa D’Agostino sfiora il vantaggio per il Napoli, ma la palla sibila il palo. Nel finale accade di tutto. Il Genoa passa in vantaggio su calcio di rigore per fallo di Giannini, Buksa spiazza Idasiak. La gara sembra finita, ma arriva il pari degli azzurrini, cross di D’Agostino e colpo di testa perfetto di Coli Saco. Adesso al ritorno ai partenopei basta un pari 0-0 o 1-1 per salvarsi e la sfida si giocherà giovedì 26 Maggio all’Arena di Cercola alle ore 14,30.

MARCATORI: 19′ Pesce (N); 22′ Besaggio (G); 84′ Buksa (G); 89′ Saco (N);

GENOA: Corci, Dellepiane, Boci, Besaggio (dal 68’Cenci), Bolcano, Calvani (dal 68’Marcandalli), Macca, Ambrosini (dal 68’Accornero), Sadiku, Sahli (dal 58’Bamba), Buksa. A disp.: Asciotti, Sattanino, Cenci, Biagi, Ghigliotti, Parodi, Bamba, Bornosuzov, Marcandalli, Vassallo, Accornero, Losomba.

NAPOLI: Idasiak, Barba, Costanzo, Iaccarino (dall’86’Gioielli), Acampa (dal 76’Giannini), Pesce (dall’86’Mercurio), Spavone (dall’86’Marchisano), Hysaj, Vergara (dall’80’Marranzino), D’Agostino, Saco. A disp.: Boffelli, Gioielli, Nosegbe, Di Dona, Marranzino, Pontillo, Marchisano, Giannini, Mercurio.

AMMONITI: 68′ Acampa (N);

Arbitro sig. Petrella di Viterbo.

La Redazione