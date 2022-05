Per Olivera si sono messi in fila cinque club. Il Napoli attende

Quando ci sono le trattative di mercato, non bisogna mai aprire le bottiglie di champagne in anticipo, perchè tutto può accadere. Questo è il caso di Mathias Olivera del Getafe, che da tempo sembrava il secondo acquisto. Un paio di mesi fa il presidente del club spagnolo aveva praticamente dato per fatto l’affare, dicendo che avrebbe giocato in Italia. Ora invece sono cambiate le situazioni, come riporta il Corriere dello Sport, soprattutto a causa della clausola. La società partenopea è disposta ad arrivare ai 12 e non 20 milioni, come chiederebbe il Getafe. Nel frattempo si sono messe in fila ben 5 club, in testa il Benfica. Il Napoli naturalmente punterà ancora su Olivera, ma non si aspetterà ancora a lungo, altrimenti si guarderà altrove e le alternative non mancano.

La Redazione