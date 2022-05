Non solo il Real Madrid su Ospina: pretendenti anche in Francia

Non si sa ancora quale sarà il destino di David Ospina, se rinnoverà con il Napoli (Spalletti se lo augura) o andrà via a zero e verrà data fiducia a Meret. Sul colombiano è forte l’interesse del Real Madrid allenato da Ancelotti, tecnico che lo volle al Napoli, ma adesso si aggiungono pretendenti anche dalla Francia: il Lille vorrebbe approfittare della possibilità di prendere a zero un portiere esperto come Ospina. Il ritorno in patria è da escludere per il momento, così come un futuro in Arabia Saudita o nella Mls.

Fonte: Il Mattino