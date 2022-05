Napoli, si complica la strada Olivera, si torna sul terzino genoano

Improvvisamente i 12 milioni che il Napoli aveva concordato di versare al Getafe per Mathias Olivera sembrano non bastare più al club spagnolo che, forte di una clausola da 20 milioni di euro, ha chiesto agli azzurri di acquistarlo proprio pagando questa quota che libererebbe automaticamente il giocatore. Il Napoli si è detto disposto a ritoccare sensibilmente la proposta, ma non certo a pagare 20 milioni e dunque la trattativa sembra a forte rischio.

Per questo Giuntoli è tornato a trattare col Genoa un suo vero e proprio pupillo come Andrea Cambiaso. Il suo contratto scade nel 2023 e questo potrebbe facilitare l’operazione. Se la trattativa per Olivera dovesse saltare, ecco che il ds azzurro sposterebbe subito le proprie attenzioni sul terzino 22enne.

Fonte: Il Corriere dello Sport.