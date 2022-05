Mertens criptico sui social: messaggio d’addio o al presidente?

Il futuro di Dries Mertens è tutto da scrivere: Napoli lo ama e lui ama Napoli, la stagione calcistica è stata più che positiva e i tifosi chiedono a gran voce il suo rinnovo. De Laurentiis non gli ha chiuso la porta, ma, di fatto, ha lasciato a lui la scelta e la possibilità di fare la prima mossa. Sui social il talento belga ha postato una foto che lo ritrae negli spogliatoio del Maradona con in braccio il figlio e il seguente messaggio: “Momenti come questi non li dimenticherò mai“. Messaggio d’addio? Nostalgia di un tenero momento padre e figlio? Oppure un sottile messaggio a presidente per accelerare la trattativa? Difficile dirlo, di sicuro il problema non è l’ingaggio da ridurre, ma le garanzie tecniche chieste da Mertens.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com