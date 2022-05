Luigi De Laurentiis: “Al calcio italiano serve un play to survive”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari e ospite dell’evento “Il calcio che l’Italia si merita“, organizzato dal Corriere dello Sport, ha parlato delle novità nei media per il mondo del calcio, esponendo la necessità di realizzare un progetto che permetta la trasmissione delle partite in tutto il mondo, così da aumentare il numero di tifosi e appassionati del settore: “Il calcio è intrattenimento. I giovani guardano le partite come un terzo schermo, completamente interrotti dallo spettacolo in ciò che fanno. Il problema non è la qualità del prodotto, dove si può solo migliorare, ma la raggiungibilità: troppe persone non sanno come vedere la partita del Sassuolo o del Palermo. Questo è il problema: oggi con Spotify un ragazzo siciliano può ascoltare un cantante siciliano a New York. Questo oggi nel calcio non è possibile. Se si potesse creare un nostro canale, per poterlo vendere nel mondo, sarebbe importante. Drive to survive, su Netflix, consente di appassionarsi alla Formula 1 e alle singole squadre. Un play to survive consentirebbe a tutti i tifosi di appassionarsi e legarsi ad altre realtà“. Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis in passato aveva cercato di realizzare un progetto simile, ma “è difficile gestire dieci, venti, cento personalismi. Magari è utopia, ma va trovata quella piattaforma: se Dazn venisse comprata da un global che distribuisce il prodotto live ovunque, ci potremmo trasferire lì“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com