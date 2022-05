La Lega Calcio: il miglior under 23 del campionato Mvp è Osimhen

Victor Osimhen miglior calciatore under 23 della Serie A che si concluderà domenica prossima. Il calciatore del Napoli è stato premiato dalla Lega Calcio, che ha svelato oggi i migliori dell’ultima stagione: oltre all’attaccante azzurro ci sono Maignan (miglior portiere), Bremer (miglior difensore), Brozovic (miglior centrocampista) e il napoletano Ciro Immobile (miglior attaccante). Già due anni fa il Napoli aveva visto premiato un proprio calciatore, quando Kalidou Koulibaly era risultato il miglior difensore dell’anno.Come informato dalla Lega, le classifiche sono state redatte tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. «Sta per giungere al termine una stagione equilibrata ed incerta come non si vedeva da anni, con tutti i verdetti in bilico fino all’ultima giornata. Il merito di tutto questo è soprattutto degli splendidi interpreti che in campo hanno offerto uno spettacolo ricco di partite entusiasmanti e di giocate individuali spettacolari. Ringraziamo in particolare questi cinque campioni che si sono distinti nei rispettivi ruoli per qualità tecniche, personalità e impegno, e tutti i Club, i tecnici e gli atleti che hanno emozionato i milioni di tifosi che seguono con passione le nostre competizioni da ogni parte del mondo» le parole dell’Ad della Lega Luigi De Siervo. Fonte: mattino.it