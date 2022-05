Koulibaly e la frase su AdL che “gela” i tifosi del Napoli

Non è un mistero che questa sessione di mercato del Napoli, sia legata a due temi, i rinnovi e le cessioni. Sul primo argomento potrebbe essere, indirettamente collegato Koulibaly. Il difensore senegalese, ha il contratto in scadenza nel 2023, quindi senza un prolungamento del contratto, rischierebbe di restare a zero, com’è accaduto in passato a Callejon, Hysaj e Insigne. In un’intervista rilasciata a Onze Mondial, il difensore senegalese ad un certo punto ha parlato delle sessioni di mercato precedenti. “Napoli è difficile da lasciare, AdL cerca sempre di accontentare i tifosi e in passato il prezzo è stato molto alto. Dovessi andare via me ne andrei in maniera pulita, però essere rimasto così a lungo con la maglia azzurra, non me lo aspettavo, però è gratificante”. Ad oggi nessuna offerta ufficiale, ma il Barcellona lo vorrebbe, perchè Xavi lo metterebbe al centro del progetto. In passato sono stati rifiutati 105 milioni, ora ne basterebbero molti di meno. Si parla di 30 milioni e Pjanic come contropartita, anche se non convince lo staff di Spalletti. Sarà davvero l’ultima estate di K2 a Napoli, oppure AdL ancora una volta lo terrà con se?

La Redazione