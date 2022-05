In attesa di Olivera, Giuntoli punterà su un vecchio pallino ex Savona

Il mercato, spesso e volentieri è una sorta di labirinto dov’è difficile districarsi e uscirne in tempi brevi. Il Napoli sembrava davvero ad un passo da Mathias Olivera, ma il Getafe ha cambiato le carte in tavola, visto anche la clausola da 20 milioni. Il club azzurro però non si perde d’animo e come spesso succede quando si è nel bel mezzo delle trattative, ci si guarda altrove. Secondo le pagine del CdS, il d.s. Giuntoli avrebbe dirottato sul un suo vecchio pallino che in passato seguiva quando era al Savona. Si tratta di Andrea Cambiaso del Genoa, contratto in scadenza nel 2023, giovane di grandi prospettive e sarebbe un’interessante alternativa, se davvero dovesse non andare in porto Olivera. Siamo in estate e c’è aria di cambiamento anche come vento, che può arrivare dal Nord.

La Redazione

.