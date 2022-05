Iervolino, pres. Salernitana: “Spero che Venezia e Udinese facciano la loro partita”

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: il presidente ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra, incontrando staff e giocatori al termine dell’allenamento di ieri per preparare la sfida fondamentale contro l’Udinese. “Ho un po’ di ansia” ha ammesso, ma prova anche “Una gioia immensa. La Salernitana è la cosa più bella che io abbia fatto nella mia vita. Inizialmente molti mi sconsigliavano di acquistarla, ma a me piacciono le scelte coraggiose. Questa squadra mi somiglia dal primo giorno, ha il mio carattere, ha forza. Perché ci vuole un animo forte per fare delle imprese. Quello che io chiamo sangue vivo, passionale e furibondo“. In città si cerca di evitare l’argomento salvezza per pura scaramanzia, stessa scelta fatta anche da Iervolino, scaramantico a sua volta, e Sabatini. Nella giornata di ieri, però, è stato comunicato ai calciatori anche l’eventuale premio salvezza (“È un superpremio“), che i giocatori ripartiranno poi tra loro. Iervolino si aspetta che tutti i protagonisti in campo diano il massimo nei propri match: “Guai se non fosse così. Sono uno strenuo difensore della lealtà sportiva. Quindi ben venga che l’Udinese faccia una grande partita a Salerno, come il Venezia col Cagliari“. Emozioni difficili da dimenticare quelle vissute nelle ultime settimane, che il presidente spera di continuare a vivere per molto tempo ancora: “Anche in B, eventualmente, avremo lo stesso impegno. Ma la Serie A ci è cucita addosso, siamo fatti per questo palcoscenico: la squadra, il management e soprattutto la tifoseria. Ho tanti pensieri perché ho tanti sogni, che vorrei realizzare velocemente“. Iervolino è riuscito a entrare in fretta nei cuori dei tifosi granata (“Un tifoso mi ha scritto: la Salernitana è Iervolino“) e domenica sarà allo stadio con il nipote Antonio Pio e figli Antonluca e Federica al suo fianco, ormai tifosi sfegatati della Salernitana. Sperando che vada tutto per il meglio, il presidente si è detto soddisfatto della designazione arbitrale di Orsato e Mazzoleni: “Meglio non poteva esserci. Avremo il massimo della professionalità arbitrale italiana e sono davvero contento“.

Fonte: Corriere dello Sport