Ghoulam e l’ultima partita a sinistra a La Spezia. Nove anni alterni per il franco-algerino

Per Faouzi Ghoulam, sono giorni davvero intensi. Domenica scorsa 20 minuti finali in campo e l’applauso della folla al “Maradona”. Tra più di 48 ore potrebbe scendere in campo contro lo Spezia, per l’ultima gara in maglia azzurra. Il franco-algerino li ha vissuti su una sorta di montagne russe, dove nella prima parte era destinato ad essere tra i più forti laterali mancini al mondo. Poi l’infortunio durante la sfida contro il Manchester City, rottura dei legamenti crociati e l’inizio del calvario. Fino a quel momento faceva parte della catena di sinistra con Hamsik e Insigne, tra le più forti in circolazione. In estate gli ultimi tasselli andranno via dopo lo slovacco, ma per Ghoulam poteva essere una carriera diversa. Spalletti, come riporta il Corriere dello Sport, deciderà solo a poche ore dalla sfida dell’A. Picco se dargli l’opportunità di scendere in campo, oppure no.

La Redazione