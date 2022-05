GdS – La Premier chiama Osimhen: tre club in pole

Tra il Napoli e Victor Osimhen si inserisce la Premier League: è dal mercato invernale che si susseguono voci dell’interesse di alcuni club inglesi per l’attaccante nigeriano, autore di 14 gol in campionato e 4 in Europa League, nonostante il lungo infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per buona parte della stagione. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di un lavoro continuo, portato avanti da alcuni mesi, da agenti e mediatori, ma bisognerà prima convincere De Laurentiis a cedere: per Osimhen non considererà offerte al di sotto dei 100 milioni. Manchester United, Arsenal e Newcastle restano alla finestra e studiano le prossime mosse.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com