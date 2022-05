Fulvio Marrucco, avvocato di Koulibaly: “Altalena tra nono e quarto posto?”

A Punto Nuovo Show, Fulvio Marrucco, avvocato di Koulibaly:

“C’è grande amore da parte di Koulibaly verso Napoli. Le affermazioni del presidente le ho già lette più volte per altri giocatori. È tutto normale nel mondo del calcio, non ha detto nulla in più. Fino ad oggi Kalidou ha dato modo a tutti di far vedere quanto ami Napoli. Nell’incontro tra Spalletti e De Laurentiis spero si parlerà anche di Mertens. Ho un amaro in bocca per questo campionato perché come detto dallo stesso belga avevamo le carte in regola per vincere. E non vado oltre. Da tifoso ho il sospetto del ridimensionamento in vista della prossima stagione. Di Lorenzo ormai, dopo l’Europeo, ha grande visibilità e potrebbe pensare di chiedere di lasciare Napoli. Lui come altri giocatori. Bisognerà capire se si vuole ancora investire nella struttura tecnica Napoli oppure prendiamo atto che c’è da partite con un nuovo programma puntando su giocatori di prospettiva facendo un’altalena tra nono posto e quarto posto”.