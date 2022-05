[Formazioni] – Spezia/Napoli, Thiago Motta punterà su Verde. Dubbio Osimhen per Spalletti

Domenica allo stadio “A. Picco”, fischio d’inizio alle ore 12,30, il Napoli affronterà i padroni di casa per l’ultima giornata di campionato. I liguri sono già matematicamente salvi, perciò, come per gli azzurri, scenderanno in campo, senza eccessive pressioni. Thiago Motta dovrà fare a mano di Hristov, Colley, Reca e Bastoni infortunati e Gyasi squalificato, ma recupera Ferrer e Nzola, quest’ultimo sarà in panchina. In attacco spazio a Verde, Agudelo, Kovalenko e Manaj. In casa partenopea, mister Spalletti valuterà se Osimhen ci sarà o meno, leggero stato influenzale per il nigeriano. Per il resto Meret per Opsina, Politano al posto di Lozano e Lobotka per Fabian Ruiz. Infine scalpita Ghoulam a sinistra, al posto di Mario Rui.

Fonte: CdS