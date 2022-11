De Laurentiis sulle voci Koulibaly-Barca: “Credo che il Barcellona non abbia i soldi per non poter comprare nessuno”

Sulle presunte recenti voci che arrivano dalla Spagna, e che vogliono fortemente Kalidou Koulibaly al Barcellona, anche per un interessamento di Xavi, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di una diretta Twitch su Jijantes FC, ha così commentato: “Il Barcellona non ha comunicato con De Laurentiis e credo che il Barcellona non abbia i soldi per non poter comprare nessuno. Credo gli abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo. Il momento è abbastanza complicato, queste domande dovete farle al Barcellona. Kouilibaly non è in vendita, Koulibaly non si vende. Uno scambio con Pjanic? Non dovete chiederlo a me, ma all’allenatore. Noi non facciamo scambi con nessuno, neanche a letto”.

