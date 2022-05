Conferenza stampa di Thiago Motta (all. Spezia): “Il Napoli? Vogliamo vincere per i nostri tifosi”

Domenica alle ore 12,30 presso lo stadio “A. Picco” lo Spezia affronterà il Napoli per l’ultima giornata di campionato. Questo pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei liguri Thiago Motta. “Ci sono tanti momenti della stagione che sono stati significativi per me e che non dimenticherò mai, uno tra questi è stata la vittoria contro il Napoli perché è arrivata in un momento difficile per me e per la squadra, ed è stata un punto di svolta per la stagione. Il nostro obiettivo ogni volta che scendiamo in campo, anche in allenamento, è quello di vincere: fa parte del gioco. La squadra che entrerà in campo domenica sarà quella che lo meriterà dopo il lavoro svolto in settimana. Ci siamo allenati sicuramente con più serenità, ma con lo stesso impegno e serietà che abbiamo dimostrato dal primo giorno, e scenderemo in campo per dare il meglio”.

La Redazione