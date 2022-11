CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolinline.com): “Buon pari a Genova per il Napoli Primavera, ora c’è da completare l’opera”

Nel corso di Canale 8, durante il programma “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Questo pomeriggio il Napoli Primavera ha affrontato il Genoa per l’andata dei play-out ed è terminata 2-2. Nonostante l’assenza in attacco di Ambrosino per squalifica, gli azzurrini vanno in vantaggio con il classe 2004 Pesce. Pari dei rossoblù con Basseggio e vantaggio su calcio di rigore. Sembrava arrivare un’altra sconfitta ma arriva il pari di Coli Saco di testa. Al ritorno, il 26 Maggio la sfida di Cercola, dove basterà pareggiare 0-0 o 1-1 per restare nella categoria. Sul vivaio c’è da dire che secondo me si può fare di più, soprattutto sull’investire sulle strutture, anche se c’è da contraltare l’ottimo lavoro di Grava e del suo staff. In caso di permanenza nel campionato Primavera 1, ci sarà anche l’esperienza della Youth League, che farebbe bene alla crescita dei ragazzi anche in campo internazionale”.

