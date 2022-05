CALCIO FEMMINILE – Julia Grosso rinnova con la Juventus

Le sue prestazioni in questi mesi sono state sempre di alto livello. Anche nei momenti più difficili, perché la posta in palio si faceva sempre più alta e il margine di errore si assottigliava, lei ha saputo mantenere calma e lucidità, diventando un elemento importantissimo per Mister Montemurro: in Italia come in Europa. In un reparto di ricco di qualità, e nel momento della stagione in cui i palloni si fanno più pesanti, è diventata in poco tempo una sicurezza, lavorando sempre per la squadra.