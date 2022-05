Antonio Petrazzuolo, giornalista: “Scommesse o garanzie?”

A Punto Nuovo Show, Antonio Petrazzuolo, giornalista:

“Nessuno può dire quali potranno essere le ambizioni, parlare di obiettivi futuri oggi è sbagliato. C’è una stagione da concludere, ascolteremo anche Spalletti domani alla vigilia di Spezia-Napoli. Bisognerà tracciare la linea della nuova annata, si andrà a fare la Champions ma con quale spirito e con quali uomini? Fare una scommessa e puntare su giocatori che non sono delle garanzie, affrontare la competizione sarà diverso. Ci sono giocatori alla prima esperienza, come Kvaratskhelia, anche alla prima vetrina europea importante. Non si possono riporre in lui tutte le speranze del nuovo anno. Se il Napoli riparte dai vari Koulibaly, Osimhen non possiamo saperlo perché se si sveglia domani il Barcellona lo porta via. Il Napoli poi che farà? Punterà su una scommessa o una garanzia? Sarebbe una domanda da fare a De Laurentiis. Ghoulam lascia il calcio? Faouzi è un uomo dalle grandi vedute, è chiaro che sta onorando fino all’ultimo il contratto con il Napoli e valuterà varie opzioni. Una decisione presa non c’è, ma so che in prospettiva futura lui ha grandi interessi anche in altre cose, potrebbe avallare l’ipotesi e fare attività diverse guardando al futuro. Sinceramente alla sua età il campo non è da tralasciare. Ma poi sono scelte personalissime, nessuno sa nella tua testa cosa balla al momento”.