Aniello Aliberti, ex presidente della Salernitana: “Nessuno credeva…”

A Punto Nuovo Show, Aniello Aliberti, ex presidente della Salernitana:

“A gennaio nessuno credeva che la Salernitana potesse salvarsi. Neanche con l’arrivo di Iervolino e Sabatini, per la posizione in classifica. La Serie A quest’anno è di un livello scarso, mai visto così. Con 8 punti in classifica a gennaio non ci avrei mai scommesso, ma ben venga adesso, la salvezza è ad un passo. Bravi tutti, anche il tecnico ad amalgamare i nuovi innesti. Non andrò allo stadio, non mi hanno chiamato e i presidenti si invitano non vanno autonomamente”.