Anguissa è il segreto di Spalletti: la difesa soffre meno e il Napoli vola

Anguissa sarà riscattato: ad annunciarlo il presidente De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro. La cifra dovrebbe essere intorno ai 15 milioni: un vero e proprio affare considerando che il suo valore è già raddoppiato. Arrivato a fine mercato estivo in prestito con diritto di riscatto, il camerunense è diventato un perno del centrocampo di Spalletti, capace di adattarsi sia a un modulo a 3 che a 2. Nelle 21 partite che ha giocato dal primo minuto il Napoli ha subito la media di 0,7 gol a partita (15) segnandone 41, vincendo 15 partite e perdendone solo 3. Senza di lui in campo la mediana e la difesa azzurra hanno sofferto terribilmente: sono 14 le partite in cui Anguissa non è sceso in campo dal 1′ per problemi muscolari (frequenti quest’anno) o per scelta tecnica, che hanno visto il Napoli perdere 4 volte e vincere solo 6 partite, subendo una media di 1,7 gol a partita (17). Il più grande rimpianto è la partita di ritorno contro il Barcellona, ma anche un finale di stagione in cui è leggermente calato, anche se vanni considerati anche gli infortuni patiti nel corso della stagione, l’impegno in Coppa d’Africa e il Ramadam nel mese di aprile, sebbene nell’ultima partita con il Genoa ha sfornato una prestazione eccellente.

Fonte: Il Mattino