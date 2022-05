ADL smentisce: “Il Barcellona non ha i soldi per prendere Koulibaly”

Intervenuto in una diretta Twitch su Jijantes FC, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha risposto ad un giornalista spagnolo in merito alle voci Koulibaly-Barcellona con una netta smentita: “Il Barcellona non ha comunicato con De Laurentiis e credo che il Barcellona non abbia i soldi per non poter comprare nessuno. Credo gli abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo. Il momento è abbastanza complicato, queste domande dovete farle al Barcellona”.