Zazzaroni: “Non so che Napoli sarà, un po’ dispiace perché la base era molto forte”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Napoli? So che devono ridurre il monte stipendi, portarlo a 75-80 milioni complessivi. Non so che Napoli sarà, ma De Laurentiis ha detto che ci saranno delle novità. Un po’ dispiace perché la base era molto forte. Per quello che sta accadendo nelle altre squadre il livello va alzato. Non è facile, però vediamo. Il Milan in parte ci è riuscito, vediamo se ci riuscirà anche il Napoli. Per il Milan quest’anno c’è una combinazione degli eventi favorevoli, con l’Inter che ha commesso errori, la Juve peggiore degli ultimi dieci anni e il Napoli che ha buttato via una stagione. Un’occasione irripetibile. Ancelotti? Ho una venerazione per Carlo, non è mai cambiato. Temevo fosse cambiato quando firmò per il Napoli perché non lo disse a nessuno. Mi chiamò perché scrissi che era cambiato e rispose quasi offeso che mi sbagliavo. ”.