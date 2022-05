UFFICIALE – Promosso in C il Giugliano di un ex Primavera del Napoli

La serie C accoglie il Giugliano per la prossima stagione. Decisiva la vittoria per 0-3 in Puglia contro il Monterotondo, tripletta di Ferrari, ma soprattutto una stagione da assoluta protagonista. Ovviamente festa in città e in serata all’arrivo della squadra sul pullman per un traguardo che era molto atteso. Tra i protagonisti anche l’ex Napoli Primavera, ma ancora di proprietà del club azzurro, il portiere Francesco Baietti, mentre nella rosa c’era anche il preparatore degli estremi difensori Tommaso Di Maio, in passato ha collaborato, tra gli altri anche alla scuola calcio Internapoli. All’interno il video della festa in campo e le parole del presidente del Giugliano Mazzamauro che dedica la promozione al fratello scomparso Ciro.

CLICCA QUI

La Redazione