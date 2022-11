TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Le prossime settimane saranno decisive per il tema rinnovi”

Nel corso di Teleclub Italia, durante “All Club News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Ieri a Castel Volturno, De Laurentiis ha ufficializzato Anguissa, anche se molti di noi lo avevamo predetto, poi c’è da capire il mercato in uscita e da eventuali offerte. Non è un mistero che ci sono diversi interessamenti per i calciatori della rosa azzurra, come Koulibaly, Osimhen e non solo. Dipenderà come sempre se soddisferanno il patron dei partenopei. I rinnovi? Dalla prossima settimana ci potranno essere novità in merito su questo tema, visto anche i contatti con i vari procuratori. Sulla frase Dimaro-mercato, AdL voleva intendere i vari agenti che possono salire in Trentino per discutere dei loro assisti. Domenica la sfida contro lo Spezia, sarà una sorta di passerella per le due squadre, festa per i liguri per la salvezza ottenuta, però potrebbe venir fuori una bella gara e gli azzurri proveranno a vincere la tredicesima gara in trasferta”.

