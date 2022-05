SERIE B FEMMINILE – Alma Hilaj (centr. Como Women): “La promozione? E’ tutto nelle nostre mani”

Il Como Women è davvero ad un passo dalla promozione in serie A. La squadra di mister de la Fuente, domenica affronterà la Roma femminile e con un successo salirebbe in massima serie A. Le parole della centrocampista Alma Hilaj. «Siamo tutte felicissime del primato in classifica, soprattutto perché non abbiamo mai smesso di crederci, anche quando eravamo a -8 dal Brescia, solo un paio di mesi fa. Non abbiamo mai pensato a quello che faceva il Brescia, e non lo abbiamo fatto nemmeno nell’ultima partita. Ora ci siamo ritrovate di nuovo prime e sappiamo che è tutto in mano nostra. Alla ripresa degli allenamenti sono sicura che il mister ci farà capire benissimo quanto sarà importante non sottovalutare la prossima partita. Venendo a Como non potevo fare una scelta migliore, sono contentissima della serietà e preparazione della società, ora ci manca l’ultimo passo e speriamo proprio di farlo domenica».

Fonte: lariosport.it