Photogallery – Insigne, la festa e la mega torta

Musica, risate e tanti abbracci, è andata via liscia la festa di addio di Lorenzo Insigne, il party organizzato dal capitano azzurro con amici, compagni ed ex compagni di squadra, famiglia e annessi a Somma Vesuviana, nella splendida cornice di un resort incastonato sul Vesuvio. I grandi sorrisi degli invitati sono finiti anche sui social: video e foto sono stati caricati in rete dai protagonisti della festa, che hanno provato a immortalare le immagini più belle di una serata tutta dedicata al prossimo calciatore del Toronto FC. Insigne si è divertito a duettare sul palco a suon di rap: prima Clementino, poi Rocco Hunt – che aveva già seguito al concerto del Palapartenope pochi giorni fa – quindi le melodie napoletane di Gigi D’alessio. La versione di “Annaré” cantata dal capitano del Napoli è destinata a restare a lungo nei ricordi degli invitati. Quindi le risate: Alessandro Siani ha subito vuotato il sacco, puntando il dito sulla distanza della location dal centro città («È più vicina Toronto») e sulla Coppa ricevuta domenica da Insigne in campo, alta almeno quanto lui. Quella Coppa è stata regalata dal club e da Aurelio De Laurentiis, presente anche lui alla festa. E proprio loro non sono apparsi sui social: Luciano Spalletti e ADL, presenti ma defilati, spettatori dell’ultimo party del capitano azzurro che a entrambi mancherà, in un modo o nell’altro. Tra gli ospiti illustri anche Fabio e Paolo Cannavaro – Paolo ha giocato con Lorenzo nei primi anni dell’esperienza napoletana di Insigne – Diego Armando Maradona Jr, oltre ovviamente a tutti i compagni di squadra e agli amici di famiglia che da sempre accompagnano Insigne.

Fonte e foto mattino.it