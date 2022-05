Olivera-Wijndal, aggiornamenti sui terzini post-Ghoulam

Prendendo spunto dalle parole del presidente De Laurentiis, ci sarà il Dimaro-mercato, ovvero entrate e uscite, in gran quantità e in diversi ruoli. Uno ad esempio che ritorna in ballo, è il terzino sinistro, per prendere il posto del partente Ghoulam. Sembrava scontata la trattativa per Olivera con il Getafe, come riporta il CdS, però il costo della clausola è sui 20 milioni. Senza dimenticare che il presidente Cerezo ha parlato anche di altri club interessati al mancino uruguaiano, Benfica compreso. Si aggiunge alla lista del d.s Giuntoli Wijndal dell’Az Alkmaar, però anche in questo caso, dipenderà dal costo del terzino olandese, per andare eventualmente all’assalto.

La Redazione