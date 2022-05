MERCATO – Ostigard e non solo, in attesa di conoscere il destino di K2

Il Napoli, in attesa di giocare l’ultima partita, il lunch-match contro lo Spezia allo stadio “A. Picco”, pensa anche alle trattative estive, o meglio dire il Dimaro-mercato. In difesa ad esempio, le certezze saranno Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, la conferma di Juan Jesus e di Rrahamani. Il dubbio è K2 che ha il contratto in scadenza nel 2023, come riporta il CdS, ma non mancano gli estimatori. In entrata piace Ostigard del Genoa, ma le alternative non mancano per il quarto in difesa, visto che andrà via Tuanzebe e Luperto verrà riscattato dall’Empoli. E’ tempo di mercato insomma.

La Redazione