LIVE – RKK – Amir Rrahmani: “Anche se perdiamo qualche partita, seguiteci sempre!”

Con questo appello ai tifosi si conclude la chiacchierata con Rrahmani.

Tifosi – Volevo solo chiedere ai tifosi di seguirci e supportarci sempre, anche quando perdiamo qualche partita. Perchè il sogno di vincere è anche il nostro…

Prossima stagione – Dobbiamo cominciare come quest’ anno, ma fare attenzione a non commettere gli stessi errori, perchè abbiamo deciso e vogliamo riprovarci.

I gol – Mi sono proposto maggiormente, ci sono stati movimenti che il mister chi ha detto di fare e mi sono ritrovato in zona gol.

Spalletti – Molto importante per me, all’ inizio chiedeva cose diverse, le richiedeva anche se in allenamento non venivano bene. Ho seguito le indicazioni che mi ha dato e le cose sono migliorate. Seguire le sue indicazioni è stato fondamentale.

Insigne – Ci mancherà, è il nostro capitano, un giocatore importante. L’unica cosa che possiamo fargli è augurargli buona fortuna ed in bocca al lupo.

Lo scudetto – Se il Sassuolo gioca come sa, non è detto che il Milan abbia la meglio facilmente.

La difesa – Siamo ancora la miglior difesa del campionato, ma nell’ ultima parte abbiamo subito troppo. Il merito, comunque, è di tutta la squadra, perchè si difende tutti insieme.

Il rammarico – C’è rammarico per questa stagione, io credo che la fortuna non ci abbia aiutato. Noi vogliamo vincere allo stesso modo dei tifosi, non lo abbiamo mai fatto e ci speriamo. Nella gara con il Milan, per esempio, fino al momento del loro gol non avevamo subito tiri. Quei punti sarebbero stati utilissimi…

Lo Spezia – Orario insolito e caldo, ma vogliamo chiudere in bellezza. Non sarà facile, ma dobbiamo terminare bene la stagione.

La stagione personale – Per me personalmente un anno bello, ho visto lo stadio pieno, in precedenza non mi era capitato. In più sono contento perchè quest’anno ho giocato molto, circa 50 partite ed è la prima volta che mi capita

Il Napoli – Un anno positivo, perchè sono stati raggiunti gli obiettivi, ma che con un po’ di fortuna sarebbe potuta addirittura essere migliore.

Tra poco, nel consueto appuntamento settimanale con un calciatore azzurro, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, media ufficiale del club, interverrà il centrale difensivo del Napoli, Amir Rrahmani. Il difensore, ormai, punto di riferimento dell’ undici schierato da Spalletti, parlerà del suo momento, di quello della squadra e della stagione che volge al termine. IlNapolionline vi terrà aggiornati sulle sue parole.