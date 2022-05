A Radio Marte è intervenuto, giornalista: “Il mercato chiuderà il 1 settembre, con 4 partite giocate, poi ci saranno 11 gare senza mercato e poi al 1 febbraio si aprirà di nuovo il mercato! Questo inciderà e potrebbe far cambiare le strategie alle società. Meret ? Ha mercato, non so a che cifre potrebbe essere venduto. Chiede di non giocarsi sistematicamente il posto con un altro portiere , ma se non dovesse rinnovare il contratto col Napoli , mercato ce l’ha.”