Koulibaly: “E’ difficile giocare dopo Maradona. Voleva combattere per la gente del sud e lo ha fatto”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato in una lunga intervista a Onze Mondial qualche giorno fa, e questo che proponiamo è uno stralcio della chiacchierata, in cui sottolinea la pressione che si sente nel giocare dopo Maradona a Napoli.

Il peso dell’eredità di Diego Armando Maradona è difficile da sopportare? “Sì, è difficile giocare dietro a Maradona. Maradona è un giocatore molto, molto importante per tutti i napoletani. È il giocatore che ha vinto loro lo scudetto. Non diremo da soli perché il calcio si gioca in undici, ma è stata la stella che è riuscita a raccogliere tutti i giocatori alle sue spalle per vincere lo scudetto. Inoltre, in quel momento, infuriava la lotta tra il Sud e il Nord. E ha vinto questa battaglia. Ha sempre detto che avrebbe combattuto per la gente del sud e lo ha fatto. È riuscito a vincere questo scudetto. Oggi giocare in uno stadio che porta il suo nome mette un po’ di pressione su tutti, soprattutto perché quest’anno abbiamo fallito. Stiamo cercando di essere all’altezza del suo nome, di questo stadio e spero che il club abbia successo”.