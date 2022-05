Koulibaly: “Cosa manca al Napoli? Non lo so, noi diamo tutto, però ecco cosa ci vorrebbe, forse”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, uno dei pilastri della causa azzurra da diversi anni ormai, oltre che il miglior centrale in circolazione, ha parlato qualche giorno fa in un’intervista a Onze Mondial, eccone uno stralcio.

Cosa manca al Napoli per diventare campione d’Italia? “Non lo so. Diamo tutto in campo. Stiamo cercando di vincere questo scudetto che ci sfugge da più di 30 anni. Manca qualcosa. Un occhio esterno potrebbe aiutarci. Dall’interno, sembra di dare il massimo. Personalmente, cerco di dare il massimo in ogni partita. A volte non vinciamo le partite che ci permetterebbero di passare in vantaggio, è un peccato. Non posso dirti cosa ci stiamo perdendo. Penso che un occhio esterno ci aiuterebbe a capire”.