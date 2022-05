Koulibaly: “Come si diventa razzisti? “È nell’educazione!”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, da sempre attivo nella lotta al razzismo, ha rilasciato qualche giorno fa un’intervista a Onze Mondial, di seguito ne riportiamo uno stralcio proprio inerente al tema in questione.

Come si diventa razzisti? “È nell’educazione, quando vedi gli adulti intorno a te che sono razzisti, i piccoli automaticamente pensano di avere ragione. Quindi fanno lo stesso. Tutti abbiamo avuto esempi quando eravamo giovani: i nostri genitori oi nostri fratelli e sorelle. E se queste persone sono razziste, tendi necessariamente a farlo. Mentre se incontri costantemente persone tolleranti, nella diversità, nella condivisione, diventi così. La mia educazione è avvenuta in questo modo. Mia madre era tollerante, capiva sempre gli altri, non negava mai. Ecco perché oggi sono così, accetto tutti, tutte le religioni. Io sono di fede musulmana e ho amici cristiani ed ebrei, andiamo molto d’accordo. Questo è ciò che è bello. Dopo, ognuno ha la propria religione. Io, io sono un musulmano, faccio il Ramadan, le persone capiscono. A Napoli faccio il Ramadan tutti i giorni e non ci sono problemi. Le persone accettano, sono anche esigenti, fanno domande: “Come fai? “, ” Come succede ? “, “Ti senti bene? “. Mi rende felice, mostra che le persone si stanno aprendo. Sono totalmente aperto, quindi vado anche da loro. Mi fa venire ancora più voglia di andare da loro, di camminare verso di loro, di condividere tante cose con loro. Penso che questa sia la strada da intraprendere per andare verso un mondo migliore. Sono totalmente aperto, quindi vado anche da loro. Mi fa venire ancora più voglia di andare da loro, di camminare verso di loro, di condividere tante cose con loro. Penso che questa sia la strada da intraprendere per andare verso un mondo migliore. Sono totalmente aperto, quindi vado anche da loro. Mi fa venire ancora più voglia di andare da loro, di camminare verso di loro, di condividere tante cose con loro. Penso che questa sia la strada da intraprendere per andare verso un mondo migliore”.

Sei stato ancora una volta vittima di razzismo a Bergamo il 4 aprile. Come ti senti quando torni a casa dopo un evento del genere? (balbetta) “È strano. All’inizio pensi di essere da biasimare. Dici a te stesso: “Forse gli ho fatto qualcosa, forse non hanno apprezzato un mio gesto”, le prime volte ti senti proprio in colpa. Ma con l’esperienza, sai che non sei affatto in colpa. La gente e ‘stupida. Questi razzisti sono di nuovo davvero stupidi. Quindi non devi pensare che sei tu ad essere colpevole, sono davvero loro che sbagliano ogni volta. E tu, l’hai denunciato e lo denunci. E oggi non è comune denunciare il razzismo perché le persone hanno paura di essere prese per vittime (Taglia). È vero, siamo vittime. Ma non sono una vittima fino alla fine perché attacco il razzismo, voglio combattere il razzismo, non rinuncerò mai a questa lotta. Non sarò una vittima e aspetterò che succeda qualcosa. Voglio sradicare il razzismo, voglio andare avanti, andare contro il razzismo! Ecco come dovrebbe essere affrontato l’argomento. Questo è ciò che voglio instillare nei miei figli. Quando torno a casa e vedo mio figlio che parla italiano e francese, sono orgoglioso. È napoletano, francese, senegalese, sono molto contento della sua formazione. Voglio che continui a tendere a questo e lo capisce. Quando è in Francia vuole tornare al Napoli, quando è al Napoli vuole andare in Francia o in Senegal. Parla tutte le lingue con i suoi amici, traduce, si apre. Voglio che sia una persona così, aperta a tutte le culture ea tutti i tipi di persone”.