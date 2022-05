Il conteso Koulibaly: non solo Xavi, anche la Vecchia Signora!

Sarà il prossimo capitano, Koulibaly. Ma, come tutte le estati, sarà anche oggetto e soggetto del mercato azzurro. Ha il contratto in scadenza il prossimo anno ed è ormai risaputo dell’ interesse che c’è su di lui da parte del Barcellona di Xavi. Ma pare non si tratti solo di blaugrana…A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, Raffaele Auriemma ha parlato proprio del difensore senegalese: “De Laurentiis sta per incontrare Ramadani per parlare di Koulibaly e del suo futuro. Il Napoli ha la necessità di rinnovare il suo contratto o venderlo per non perdere a parametro zero il senegalese. C’è il Barcellona su di lui, il club blaugrana è interessato, ma attenzione perché si è inserita una squadra italiana. Ieri sera è girata questa notizia negli ambienti del mercato: perso Chiellini, la Juve sta guardando a Koulibaly! Sarebbe un colpaccio per la Juve e un colpo al cuore per i tifosi del Napoli”.