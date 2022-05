Giovanni Scotto: “Napoli-Mertens, c’è il sì ma ad una condizione”

In casa Napoli non sono sfuggite le parole di Aurelio De Laurentiis, tra i veri temi di mercato, anche sul rinnovo di Mertens. Per il calciatore belga e il rinnovo, ci sono aggiornamenti su twitter del giornalista de il Roma Giovanni Scotto. “Dries #Mertens ha accettato di dimezzarsi l’ingaggio per rinnovare con il #Napoli, ma ha chiesto (a #DeLaurentiis) garanzie tecniche sul minutaggio nella prossima stagione. L’attaccante ha molte offerte (anche dalla Serie A) e non vuole fare panchina. Attende un chiarimento”.

La Redazione