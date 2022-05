Feeling DeLa/Mister – Sta per nascere Spalletti bis

Spalletti-bis, la seconda stagione di una storia che nella prima è servita per sgomberare l’aria dal veleno trovato, per rimuovere le macerie «economiche» e per ritrovarsi accomodato al tavolo delle Grandi, dopo aver sognato la scudetto dal vivo ed essere regalato il terzo posto. A luglio 2021, Spalletti arrivò a Dimaro-Folgarida già innamorato del suo Napoli, che tra due mesi ritroverà ritoccato, forse rivoluzionato o chissà: «Ma del quale resto innamorato. Sicuramente, vista la bontà dei risultati, qualche club potrebbe essere interessato a portarci via qualche giocatore. Il desiderio è quello di allestire una squadra sempre forte».

Fonte: CdS