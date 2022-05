Del Genio, giornalista: “I nomi fatti finora non sono migliori di Mario Rui”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Tutti i nomi che sono stati fatti per il ruolo di terzino sinistro, sinceramente, non sono di quello che arrivano a Napoli e tolgono la maglia da titolare a Mario Rui. O almeno io non ne sono così convinto. Mi auguro di aver detto una cavolata perché mi auguro che chi arrivi sia così forte da prendersi di diritto la maglia da titolare. Ma i nomi fatti finora non sono sicuramente migliori di Mario Rui“.