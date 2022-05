De Laurentiis chiaro: “Ci saranno acquisti se ci saranno uscite”

Presente alla conferenza stampa in occasione della presentazione del ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida, che si terrà dal 9 al 19 luglio, il presidente Aurelio De Laurentiis, più ermetico che mai sul mercato, è stato chiaro però su certi punti, come scrive oggi Il Mattino. “ Restano tutti abbottonati, Spalletti più di tutti. Dice De Laurentiis: «Qua corrono ancora cattivi tempi nel mercato, per tutti. Ci saranno acquisti se ci saranno uscite». Che poi è il refrain di ogni anno azzurro. Quindi via Insigne, entra Kvaratskhelia; via Ghoulam ecco il terzino sinistro. Dunque, al Napoli seguendo questa linea, serve sicuro un difensore centrale (Tuenzebe verrà rispedito al mittente). Poi, si vedrà strada facendo. Avendo sempre un piano B pronto. Sarà un altro ritiro secondo le vecchie tradizioni di una volta, tra i boschi («Come è bello lavorare in Trentino», sospira Spalletti) in quella che si annuncia come una estate atipica, visto che dopo due mesi e mezzo arriverà la sosta per i Mondiali. «Ma il lavoro non cambia molto, l’obiettivo resta sempre trovare un’intesa, mettere a posto un motore che però va ritoccato di settimana in settimana». De Laurentiis anticipa: «Certo, i club di serie A non se ne staranno con le mani in mano: stiamo pensando a un torneo da fare a novembre perché è chiaro che non possiamo arrivare al 6 gennaio stando fermi. Purtroppo, visto che ci sarà la neve, non possiamo tornare lì in Trentino». Spalletti conclude: «Sarò con te… resta il motto sulla pettorina. Nei momenti difficili ci ha aiutato questo slogan, trovarne uno migliore mi risulta difficile»”.