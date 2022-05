Dalla Spagna – Koulibaly al Barcellona, sono sicuri. Xavi lo vuole fortemente

Il futuro di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, non sembra assolutamente certo in maglia azzurra, anche se il calciatore in una recente intervista ha fatto capire che resterà. Dalla Spagna però arrivano notizie di un suo passaggio sicuro al Barcellona, come scrive il quotidiano catalano “Sport” e riportato da IlNapolista. Sul giornale si sottolinea che KK, fortemente voluto da Xavi per rinforzare la difesa blaugrana, ha il contratto in scadenza nel 2023 e viene definito “la ciliegina sulla torta e il suo arrivo dipenderà molto dalle partenze delle prossime settimane, ma la sua opzione è sul tavolo e ci sono buone possibilità di concludere l’affare. Kalidou Koulibaly è il difensore centrale individuato dall’area tecnica del Barça per puntellare la difesa. È un’operazione che potrebbe essere fattibile in termini di prezzo. Koulibaly dà assoluta priorità al suo arrivo al club Blaugrana ed è in attesa di un accordo da raggiungere tra i club”.

Il centrale non ha alcuna intenzione di prolungare il suo rapporto con il club italiano, quindi ora una vendita sarebbe presa in considerazione.

Nelle ultime estati, il Napoli ha ricevuto importanti proposte da Manchester City o PSG, ma un accordo non è mai stato raggiunto a causa delle pretese economiche del Napoli. Avevano chiesto sempre più di 65 milioni e il giocatore ha visto frustrate le sue ambizioni di carriera. Ora, il club italiano potrebbe essere costretto a venderlo, nel migliore dei casi, per metà di quella valutazione.