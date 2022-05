CENTROCAMPO – Anguissa confermato, due i nomi in caso di partenze illustri

Il mercato spesso e volentieri è un rompicapo difficile da risolvere, ieri però il presidente del Napoli De Laurentiis ha sciolto una riserva. “Anguissa resterà, per il resto palla al centro”. La linea mediana avrà un’altra certezza, la permanenza di Lobotka ed Elmas. Il resto c’è da capire per Fabian Ruiz, scadenza nel 2023 e il rischio di andare via a zero, se non si arriverà ad un accordo con club, oppure il rinnovo. Anche Zielinski ha diversi estimatori, soprattutto in Bundesliga Bayern Monaco e Borussia Dortmund. In entrata due i nomi, come riporta il Corriere dello Sport, che piacciono. Si tratta di Svamberg del Bologna e Barak dell’Hellas Verona, ma come dice il presidente prima vendere e poi comprare.

La Redazione