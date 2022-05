CALCIOMERCATO – Si valutano alcuni profili per il centrocampo azzurro. Lobotka una certezza

CALCIOMERCATO – Il Napoli ha la necessità di dare un’occhiata a Castel Volturno, capire cosa resterà di quest’anno; che porta con sé la magìa di un terzo posto, l’opulenza del benessere concessa in eredità dalla Champions League pure qualche vuoto che sta per aprirsi; sfilerà malinconicamente Lorenzo Insigne, poi in fila lo seguiranno, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, e Axel Tuanzebe. Poi, ci sono le incognite; Meret va in scadenza tra un anno, si porta appresso i retro-pensieri scomposti di qualche disavventura e il peso insopportabile di un dualismo penalizzante; Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly hanno il contratto che evapora tra dodici mesi; infine c’è Dries Mertens con il quale c’è un discorso in sospeso. Volendo se si tratta di Victor Osimhen, centodieci milioni (almeno) di speranze sulle quali investire.

Il regista che ha qualità tecniche ed umane

Il regista è Stanislav Lobotka, capace in un anno di capovolgere completamente la considerazione generale nei suoi confronti: quel giovanotto divenuto anche protagonista della perfidia dei social, ha dimostrato di avere qualità tecniche e umane per uscire dall’incubo e trasformarsi in protagonista e leader tecnico. Se partisse Fabian, oppure Zielinski, il centrocampo nel quale avranno una propria centralità Anguissa ed Elmas avrebbe bisogno di (almeno) un’altra figura: nell’elenco, Svanberg (23) del Bologna e Barak (28) del Verona. Ma mica solo loro.

Premi qui per seguire altre notizie e di calciomercato

Fonte: CdS