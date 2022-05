CALCIOMERCATO – Facciamo il punto su chi resta; Giuntoli sonda per un altro difensore

CALCIOMERCATO – Il Napoli ha la necessità di dare un’occhiata a Castel Volturno, capire cosa resterà di quest’anno; che porta con sé la magìa di un terzo posto, l’opulenza del benessere concessa in eredità dalla Champions League pure qualche vuoto che sta per aprirsi; sfilerà malinconicamente Lorenzo Insigne, poi in fila lo seguiranno, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, e Axel Tuanzebe. Poi, ci sono le incognite; Meret va in scadenza tra un anno, si porta appresso i retro-pensieri scomposti di qualche disavventura e il peso insopportabile di un dualismo penalizzante; Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly hanno il contratto che evapora tra dodici mesi; infine c’è Dries Mertens con il quale c’è un discorso in sospeso. Volendo se si tratta di Victor Osimhen, centodieci milioni (almeno) di speranze sulle quali investire.