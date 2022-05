CALCIO FEMMINILE – “Girone di ferro” per l’Italia Under 19 di Sbardella

Ieri c’è stato il sorteggio per i prossimi Europei Under 19, dove ci sarà anche l’Italia del c.t. Enrico Sbardella. Le azzurrine non sono state fortunate, visto che sono capitate nel gruppo A con: Francia, Spagna e Repubblica Ceca. Il torneo inizierà il 27 Giugno in terra ceca. Ecco le parole dopo il sorteggio del c.t. dell’Italia Sbardella: “Innanzitutto sono contento di essere qui e di poter vedere l’Italia in questa griglia di squadre, tra le prime otto d’Europa. Forse potevamo essere più fortunati, perché Spagna e Francia sono squadre simili a noi come gioco. Esordiremo nel torneo proprio contro le ragazze iberiche e così ci metteremo subito alla prova, perché le reputo tra le grandi favorite per la vittoria finale”.

I raggruppamenti

Girone A: Rep. Ceca, Italia, Spagna e Francia

Girone B: Svezia, Norvegia, Inghilterra e Germania

Il calendario dell’Italia

27 giugno, h. 17,30 (Opava) Spagna-Italia

30 giugno, h. 15 (Ostrava) Italia-Francia

3 luglio, h. 17,30 (Frydek-Mistek) Italia-Repubblica Ceca

Fonte: figc.it