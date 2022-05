Arpaia, giornalista: “L’assenza tecnica di Insigne si farà sentire”

Gennaro Arpaia, giornalista, ecco le sue parole: “La festa di ieri di Insigne è stato come un grande matrimonio. C’era la volontà di stare insieme, c’erano calciatori del passato e del presente, Il Napoli resta il quarto stadio italiano per media spettatori e spettatori totali. Davanti ci sono le milanesi che hanno riempito lo stadio con numeri assurdi e poi c’è la Roma che nelle partite più belle e quelle meno belle ha portato tanta gente allo stadio. Su Radio Marte, è intervenuto, ecco le sue parole: “La festa di ieri diè stato come un grande matrimonio. C’era la volontà di stare insieme, c’erano calciatori del passato e del presente, Insigne ha abbracciato in questi anni diversi cicli.resta il quarto stadio italiano per media spettatori e spettatori totali. Davanti ci sono le milanesi che hanno riempito lo stadio con numeri assurdi e poi c’èche nelle partite più belle e quelle meno belle ha portato tanta gente allo stadio.

L’assenza tecnica di Insigne si farà sentire anche perché il Napoli non sta cercando un erede con le sue caratteristiche, ma sarà certo questo il buco da andare a coprire. Per un napoletano che tifa Napoli, avere un napoletano in squadra è sempre una nota in più”.