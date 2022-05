Allenamento Spezia- Differenziato per Colley e Hristov, terapie per Bastoni!

Questo pomeriggio lo Spezia di Thiago Motta, ha svolto la seduta di allenamento in vista del match contro il Napoli di domenica 22 Maggio delle ore 12:30; eccco il report dell’allenamento:

“Nuovo allenamento per le Aquile allo stadio ‘Picco’ in preparazione al match di domenica 22 maggio contro il Napoli. Dopo il consueto riscaldamento, i ragazzi di mister Thiago Motta hanno svolto una serie di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Rientrati regolarmente in gruppo Nzola e Ferrer, ancora lavoro personalizzato invece per Colley e Hristov. Terapie per Bastoni. Nuova seduta di allenamento domani mattina al ‘Picco’”.