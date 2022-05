Taccola incorona Koulibaly: “Insostituibile. Spero resti”

Ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex azzurro Mirko Taccola, che ha parlato del futuro di Koulibaly; “Koulibaly è uno di quei giocatori che non sostituisci così facilmente. Mi auguro per il Napoli che non succeda, perché un giocatore di quel livello e a cifre basse non lo trovi“. Infine, ha parlato anche della sfida scudetto che vedrà il Milan e l’Inter impegnate domenica alle 18: “Il Sassuolo farà la sua gara, ma non sarà la partita della vita, che dovrà fare invece il Milan. Il risultato non è acquisito, alle volte un evento così importante a livello psicologico crea in certi giocatori delle difficoltà. Il Milan dovrà andare a Reggio preparato, perché non troverà una squadra che farà la guerra ma che però vorrà fare una bella figura”.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com