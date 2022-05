Spezia Calcio, il presidente al TAS per rivedere la sospensione del calciomercato

SPEZIA CALCIO – Philip Platek parte oggi per Losanna dove, giovedì e venerdì si svolgerà l’arbitrato davanti al TAS sul “caso nigeriani“. Il Presidente dello Spezia sarà chiamato a deporre giovedì. Una novità importante che trapela dall’incontro con i giornalisti andato in scena ieri pomeriggio è quella per cui il TAS ha già fissato la data della sentenza per “risolvere la questione” entro l’apertura estiva del mercato ossia il 1° luglio 2022. Lo Spezia ha ovviamente accettato questa ipotesi da parte del TAS. Si pensa che la sentenza possa quindi arrivare intorno alla terza settimana di giugno, anche se non vi è la certezza assoluta della cosa. In questo modo lo Spezia saprà prima dell’inizio della finestra di calciomercato estiva se potrà o meno operare sul mercato potendo così programmare meglio la nuova stagione.

Fonte: calciospezia.it