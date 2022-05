Spalletti “testa” la napoletanità: non ne aveva bisogno, ma vince

Qualcuno voleva la riprova che avesse Partenope dentro.. Sotto il sole di queste mattine di maggio,a via Emanuele De Deo, incrociando tutta l’anima popolare della città. La prima vera boccata di aria napoletana.Perché deve fare comunque un certo effetto essere una statuina da presepe.E allora eccolo lì, ai piedi di Partenope: dopo la serata trascorsa con De Laurentiis, Insigne e Koulibaly al teatro Augusteo dove il patron ha ospitato tutti per il concerto di Gianna Nannini, la cantante senese con cui De Laurentiis ha lavorato in Manuale d’Amore. Il giro si è concluso al cospetto del murale di Maradona, quello realizzato nel 1990 nei Quartieri spagnoli. E dove tutti vanno per omaggiare la stella argentina.. Al primo test di napoletanità è stato promosso. Se deve scegliere l’allenatore in base a questo, De Laurentiis può dormire sonni tranquilli.