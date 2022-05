Spalletti fa il “turista” a Napoli, ma senza dimenticare il mercato azzurro

Il presidente Aurelio De Laurentiis disse che mister Spalletti, doveva avere Partenope nel cuore e il tecnico di Certaldo lo ha preso in parola. Ieri infatti si è comportato da “turista”. Prima è andato ai Quartieri Spagnoli, dove ha visitato i Murales di Diego Armando Maradona. A seguire a San Gregorio Armeno, dove Genny di Virgilio gli ha consegnato una statuetta in miniatura. Ovviamente il mercato è sempre un tema centrale per Luciano Spalletti. Questa mattina sarà a Castel Volturno, dove alle ore 13,00, ci sarà la presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida dal 9 al 19 Luglio. Nel pomeriggio possibili nuovo incontro con AdL per le strategie future. Il tecnico di Certaldo, come riporta il CdS, ha chiesto la conferma di Ospina, Koulibaly e Anguissa, la spina dorsale della squadra. Si continuerà a parlare e il futuro, come si dice in questi casi è già adesso.

La Redazione